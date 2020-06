Die Feuerwehr hat am Mittwoch das Abseilen von Fahrgästen aus einem Wagen der historischen Schwebebahn in Dresden geprobt. Die unter Denkmalschutz stehende Schwebebahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) verbindet den Stadtteil Loschwitz mit Oberloschwitz. Weil sich wegen der Hanglage nicht an überall Leitern aufstellen lassen, bleibt im Notfall nur das Abseilen der Passagiere. Das erfordert regelmäßige Übungseinheiten.