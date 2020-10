Hochschulabsolventen sind mit der Qualität und den Studienbedingungen in Sachsen sehr zufrieden. Das geht aus den Ergebnissen der am Montag in Dresden vorgestellten dritten sächsischen ächsischen Absolventenstudie hervor. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow freute sich vor allem darüber, "dass die Absolventinnen und Absolventen auch rückblickend mit der Qualität ihres Studiums an einer sächsischen Hochschule äußerst zufrieden sind."