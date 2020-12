Im Dezember soll erneut der Langlauf-Sprint-Weltcup am Dresdner Elbufer ausgetragen werden. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Max Stein

Trotz des härteren Lockdowns in Sachsen soll im Dezember erneut der Langlauf-Weltcup am Dresdner Elbufer ausgetragen werden. Die Arbeiten an der temporären Ski-Strecke haben längst begonnen. Die Bahn wird mit Kunst- und Altschnee präpariert und die notwendigen Funktionsgebäude errichtet. In diesem Jahr gelten für die Veranstaltung allerdings strenge Hygienebestimmungen.

Zwar können die Sprint-Wettkämpfe am 19. und 20. Dezember als Profisportveranstaltung wie geplant am Königsufer ausgetragen werden, dafür muss das traditionelle Rahmenprogramm für Schulen, Vereine und den Freizeitsport komplett ausfallen. Zuschauer sind generell nicht zugelassen, teilte der Veranstalter mit. Grundsätzlich gelte auf dem gesamten Skiweltcup-Gelände eine Maskenpflicht. Auch dann, wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden könne.

Weltcupzirkus als geschlossenes System

Die Stadt Dresden sagte auf Nachfrage, das Hygienekonzept sei Sache des Veranstalters, der "CitySki GmbH". Dessen Sprecherin Daniela Möckel teilte MDR SACHSEN mit, die Sicherheit und Gesundheit der Athleten und Teams werde durch die sogenannte "Snowflake Bubble" garantiert. "Am Wochenende vor dem Skiweltcup in Dresden findet der Skiweltcup in Davos statt. Auch dort finden logischerweise engmaschige Testungen statt", so Möckel. Um nach Dresden zu reisen und am Weltcup teilzunehmen, benötige jeder Athlet, aber auch jeder Techniker und Teamangehörige, einen maximal 48 Stunden alten, negativen Covid-19-Test. Auch vor Ort würden nochmal Testungen vorgenommen, deren Kosten der Veranstalter trage.

Snowflake Bubble Seit beginn der Wintersportsaison im Oktober bewegen sich alle Athleten und Teams in einem geschlossenen System. Ohne Zugang zu außenstehenden Akteuren. Dieses System wird, ähnlich wie die Teams der Fußballbundesliga, regelmäßigen Covid-19-Testungen unterzogen.

Sorge vor Zuschauern auf Brücken

Mit dem Austragungsort am Elbufer, inmitten der Stadt, steht trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Publikumsverbot allerdings das Problem im Raum, dass ein Zuschauerandrang auf den umliegenden Brücken nicht ausgeschlossen werden kann. Dessen sei man sich bewusst, hieß es vom Veranstalter. Man habe frühzeitig Kontakt zur Polizei aufgenommen, "die uns vor Ort bei der Vermeidung derartiger Ansammlungen unterstützen wird", hieß es. Man bitte außerdem alle Dresdnerinnen und Dresdner, die Rennen ausschließlich am Fernseher zu verfolgen.

Beim Veranstalter herrscht die Sorge, dass es trotz Publikumsverbot zu Menschenansammlungen auf den Brücken kommt. Bildrechte: MDR/Christian Essler

Wichtig ist auch, dass laut der aktuellen sächsischen Corona-Verordnung in Teilen der Öffentlichkeit, darunter auch zum Beispiel auf der Carolabrücke, Maskenpflicht gilt. Dies kommt uns in diesem Fall entgegen. Daniela Möckel Sprecherin CitySki GmbH

Hoffen auf vernünftiges Verhalten

Eine Sprecherin der Stadt Dresden äußerte sich ähnlich. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates sei abzusehen, dass der Aufenthalt im Freien dann nur noch aus triftigen Gründen möglich sein werde. Das Zuschauen bei einer Sportveranstaltung zähle nicht dazu. "Verstöße ziehen ein Bußgeld nach sich. Wir gehen davon aus, dass sich die Bürgerinnen und Bürger vernünftig verhalten und sich an die geltenden Regeln halten", so die Sprecherin.

Insgesamt gebe es aus sicht der Organisatoren keinen Anlass zur Verschiebung des Rennens. Man könne und werde einen für alle Beteiligte sicheren Skiweltcup Dresden umsetzen, hieß es.

ADFC kritisiert Sperrung und Umleitung

Neben den pandemiebedingten Problemen müssen sich Stadt und Veranstalter auch Kritik von anderer Seite stellen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) in Dresden kritisierte in der vergangenen Woche die Vollsperrung des Elberadwegs. Die eingerichtete Umleitung sei "unvollständig und gefährlich", hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Radfahrenden würden über schmale, ungeeignete und zum Teil nicht freigegebene Gehwege mit vielen Ampeln geschickt, sagte Nils Larsen, Vorstandsmitglied des ADFC Dresden.

Wie im letzten Jahr wird auch 2020 der Elbradweg für den SKI-Weltcup gesperrt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Radweg entlastet Nahverkehr

"Auch im Winter und gerade auch in diesen Homeoffice- und Lockdown-Zeiten wird der Elberadweg weiterhin von vielen Dresdnern für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Kita genutzt, wodurch der Autoverkehr und der öffentliche Nahverkehr entlastet werden", so Larsen. Der Weg biete außerdem genügend Platz, um Sport und Bewegung mit sicherem Abstand zu anderen Menschen auszuüben. Dies sei ein nicht unwichtiger Aspekt in diesen Tagen.

Es zeigt sich wieder einmal, dass der Radverkehr in Dresden immer noch nicht vollständig ernstgenommen wird und oftmals wie hier mit halbherzigen Lösungen abgespeist wird. Edwin Seifert Geschäftsführer ADFC Dresden

Umleitungen für Radfahrende schwierig

Die Landeshauptstadt Dresden teilte MDR SACHSEN mit, das Konzept zu Umleitungen liege beim Straßen- und Tiefbauamt der Stadt, es habe aber auch einen Austausch mit dem ADFC gegeben. Das Problem sei, dass Alternativen für die Führung der Radfahrer nicht einfach seien.

Das Areal liege im Landschaftsschutzgebiet "Dresdner Elbwiesen und Elbarme" und genieße besonderen Schutz. "Dennoch sucht das Straßen- und Tiefbauamt weiterhin nach einer alternativen Lösung, die dann im folgenden Jahr umgesetzt werden könnte", so eine Stadtprecherin.

