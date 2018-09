Neue Diskussion um AfD-Funktionär beim Verfassungsschutz Sachsen

Der "Identitären Bewegung" bescheinigt Seidel "intelligente Aktionsformen". Bildrechte: dpa

Seidel macht in seinem Gespräch mit "Panorama" keinen Hehl aus seiner Symphatie mit Pegida und der "Identitären Bewegung". Und er war beim sogenannten Trauermarsch am 1. September in Chemnitz dabei. Rechtsradikale will er dort nur vereinzelt entdeckt haben, auch den mehrfach verurteilten Pegida-Chef Lutz Bachmann habe er nur später im Fernsehen gesehen. "Live leider nicht", sagte Seidel den "Panorama"-Reportern. "Wenn man schon mal die Chance hat, würde ich ihm ja auch mal Guten Tag sagen."



Auch an der "Identitären Bewegung" hat Seidel nichts auszusetzen - und steht da konträr zu seiner Behörde, die die Organisation sowohl auf Bundesebene als auch in Sachsen als "rechtsextrem" einstuft. Die IB betreibe lediglich "intelligente Aktionsformen", so der Beamte gegenüber "Panorama". "Die ketten sich an keine Schienen, an keine Baufahrzeuge, an nichts. Die hängen Plakate auf, da steht nichts Verbotenes drauf, soweit ich das feststellen kann."



Sein Arbeitgeber beobachtet die "Identären" dagegen seit mehreren Jahren auf Bundesebene und in Sachsen und stuft die Gruppe als rechtsextrem ein. Im Verfassungsschutzbericht Sachsens von 2017 heißt es dazu: "Da sich diese Gruppierung nicht mit den üblichen rechtsextremistischen Slogans und Symbolen inszeniert, ist ihre ideologische Ausrichtung nicht immer sofort erkennbar. Daher besteht die Gefahr, dass die IB auch Bevölkerungsschichten anspricht, die traditionelle Rechtsextremisten bislang nicht erreichen konnten."