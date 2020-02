Auf dem Dresdner Flughafen ist am Freitagnachmittag ein Flugzeug vom Typ A 380 gelandet. Zahlreiche Flugbegeisterte, sogenannte Spotter, verfolgten die Landung der doppelstöckigen Maschine. Das größte Passagierflugzeug der Welt kam aus Singapur und soll in den Elbeflugzeugwerken gewartet werden. Die Fachleute werden unter anderem Kabinen umbauen, Sitze einbauen und Bildschirme montieren. "Der Umbau des Oberdecks und die Modifikation des Hauptdecks ermöglicht eine durchdachte Raumnutzung mit neuen Sitzen in erweiterten Kabinen sowie einer neu gestalteten Lounge", heißt es in einer Mitteilung der Flugzeugwerke. Bis zum Ende des Jahres sollen neun Flugzeuge der australischen Gesellschaft Qantas modernisiert werden. Erst vor zwölf Tagen war ein Airbus 380 in Dresden angekommen. Insgesamt sind laut dem Flughafen Dresden nun drei Airbus 380 Maschinen in der sächsischen Landeshauptstadt. Neben den beiden Qantas-Fliegern befindet sich eine Maschine der Air France in den Wartehallen.