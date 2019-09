Sie lief und lief und lief. Bis an die Spitze des Dresdner Oberelbemarathons. Sie lief mit guten Noten durchs Abitur, bis in die deutsche Leichtathletikspitzenklasse. Bis nach Tübingen zum Studium der Sportpublizistik, bis nach Hawaii zum Praktikum. "Sie hat immer 150 Prozent gegeben", erinnert sich Mutter Annette Bürgelt. "Wir haben gemerkt, dass der Wechsel nach Tübingen ihr nicht gut tat." Auf einmal war sie da, diese Erschöpfung, diese Traurigkeit, Burnout-Diagnose, welchen Sinn macht das hier eigentlich noch alles?

Die Eltern versuchen sie herauszuziehen, gehen mit ihr zum Arzt, fahren in den Winterurlaub, in die Natur. Laden sie zum Heimataufenthalt, wollen sich am liebsten schützend über sie werfen, doch Jana hatte die Freude verloren. "Nach ihrem Aufenthalt auf Hawaii ging es ihr wieder besser, sie hatte sie erholt", erklärt Vater Frank Bürgelt. Doch dann kam der Alltag wieder, mit doppelter Wucht, mit doppeltem Druck. Sport, Studium, Arbeit, Leistung, Leistung, Leistung. "Es wurde immer schlimmer", erinnert sich Vater Frank. "Sie war immer an ihrer Grenze und konnte nicht zugeben, dass sie Hilfe braucht."