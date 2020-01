Sportlich steht an diesem Wochenende in Altenberg der Rennrodel-Weltcup an. Die Rodler messen sich in verschiedenen Läufen. Los geht es am Freitagvormittag mit dem Nationencup der Damen, Herren und Doppelsitzer. Am Sonnabend folgen die Weltcup-Rennläufe der Doppelsitzer und der Herren, am Sonntag die Weltcup-Rennläufe der Damen und der Team-Staffel Weltcup.