02.06.2020 | 12:30 Uhr Angriff auf Pegida-Gegendemonstranten in Dresden

Hauptinhalt

Seit Jahren gibt es in Dresden Aufzüge der Pegida-Bewegung. Auch Pfingstmontag versammelten sich Anhänger in der Stadt - und sie griffen Gegendemostranten an. Die Polizei muss sich Kritik gefallen lassen, weil sie die Demonstranten nicht schützte.