Eine unbekannte Frau soll am Dienstagabend eine 35 Jahre alte Inderin geschlagen und beleidigt haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 35-Jährige sei an der Straßenbahnhaltestelle Staufenbergallee auf der Königsbrücker Straße angesprochen und wegen ihres Aussehens beleidigt worden. Als die Inderin nach ihrem Mobiltelefon griff, habe die Frau auf sie eingeschlagen und versucht ihr das Handy zu entreißen.