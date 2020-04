Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 36-jährigen Mann Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wird dem Iraker vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres nach einem Streit in einem Dönerlokal auf der Kesselsdorfer Straße einen 28-jährigen Landsmann mit einem Messer in den Oberkörper gestochen zu haben. Trotz schwerer Verletzungen an der Lunge überlebte der 28-Jährige den Angriff.