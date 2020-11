Ein Vierteljahr nach einem tödlichen Autorennen in Dresden hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. Sie richtet sich gegen zwei Männer im Alter von 23 und 31 Jahren. Sie sollen sich am 22. August auf einer stadteinwärts führenden Straße ein Wettrennen geliefert haben. Dabei soll der 31-Jährige mit seinem Auto einen sechs Jahre alten Jungen erfasst haben, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Das Kind wurde weggeschleudert und starb noch an der Unfallstelle.