Gerichtsgebäude in Dresden, in dem Land- und Amtsgericht untergebracht sind Bildrechte: dpa

Insgesamt legt die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten im Zeitraum Dezember 2018 bis Juni 2020 zwölf Straftaten zur Last. Der Mann ist den Angaben zufolge vorbestraft. Bei Begehung der Taten stand der Beschuldigte unter sogenannter Führungsaufsicht.



Bereits am 5. Januar hatte der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, diesen aber zunächst außer Vollzug gesetzt. Ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden im April erlassener erweiterter Haftbefehl konnte nicht vollzogen werden, da der Beschuldigte untergetaucht war. Im Zuge der Fahndung wurde der mutmaßliche Serieneinbrecher am 24. Oktober festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.