Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen fünf Beschuldigte wegen gemeinschaftlichen Diebstahls erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, am 30. November 2019 gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt auf der Budapester Straße in Dresden Waren im Wert von rund 1.900 Euro gestohlen zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bedienten sich die Beschuldigten aus einem breiten Sortiment, packten unter anderem Milch, Spirituosen, Käse, Wurst, Butter, aber auch Kleidung und Werkzeug in zwei Einkaufswagen. Ohne zu bezahlen verließen die fünf tschechischen Staatsbürger den Markt und räumten die Ware in einen Pkw.