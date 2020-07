In Dresden müssen sich zwei Männer wegen des illegalen Handels mit Waffenteilen vor dem Landgericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilte, wurde gegen beide Anklage bei der Wirtschaftsstrafkammer erhoben. Die Angeschuldigten sind 56 und 50 Jahre alt.

Dem Älteren wird vorgeworfen, in zwei Fällen gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. Er soll im Jahr 2015 einem Dritten Abzugssets für Sturmgewehre übergeben haben, um diese nach Taiwan zu bringen. In einem zweiten Fall soll er - gemeinsam mit zwei anderen Beschuldigten - Gehäuseteile für Gewehre in einen Frachtcontainer verladen haben, um diesen über den Hamburger Hafen zu verschiffen. Dem 50-jährigen Angeschuldigten wird vorgeworfen, dem 56-jährigen die Waffenteile in beiden Fällen verkauft und von der geplanten Ausfuhr gewusst zu haben.