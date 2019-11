Die Staatsanwaltschaft Dresden hat einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung angeklagt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, werden 37 Jahre alten Deutschen vier Taten im Juni und Juli dieses Jahres zur Last gelegt. Die Tatorte lagen in den Stadtteilen Mickten/Übigau, Dölzschen und Neustadt/Dresdner Heide.