Die Bundesanwaltschaft hatte das Ermittlungsverfahren am 21. Oktober an sich gezogen, als sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund verdichteten. Der dringend Tatverdächtige befindet sich seit dem 21. Oktober in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter war dem sächsischen Verfassungsschutz und dem Landeskriminalamt Sachsen als islamistischer Gefährder bekannt. Er war seit 2015 in Deutschland geduldet und nur wenige Tage vor dem Angriff aus der Jugendhaftanstalt Regis-Breitingen entlassen worden. Besonders brisant an dem Fall ist, dass er den Behörden seit 2016 als Gefährder bekannt war und überwacht wurde. Auch am Tattag, aber nicht rund um die Uhr.