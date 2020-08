Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen eine 37-Jährige wegen Totschlags erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde am Montag mitteilte, wird der Frau zur Last gelegt, für den Tod ihres Neugeborenen am 19. Dezember 2019 verantwortlich zu sein. Sie soll das lebensfähige Kind bei Außentemperaturen von acht Grad Celsius an einer Straßenbahngleisschleife in Dresden-Prohlis abgelegt und sich selbst überlassen haben. Hierdurch habe die Frau den Tod ihres wenige Stunden zuvor geborenen Babys zumindest billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft. Das Kind war am späten Abend des 19. Dezembers nach einem Hinweis der Frau leblos gefunden worden.