Viereinhalb Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Dresden hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 18-jährigen Mann Anklage erhoben. Wie die Behörde mitteilte, wird ihm fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Der junge Mann soll mit seinem Wagen am 10. Januar mit überhöhter Geschwindigkeit eine Autokolonne überholt haben, obwohl das in dem Bereich verboten war. Ein Schild habe auf die Gefahrenstelle mit einer Straßenbahn-Haltestelle hingewiesen.