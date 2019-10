Nach dem gewaltsamen Tod von zwei kleinen Kindern in Dresden hat die Staatsanwaltschaft den Vater wegen zweifachen Mordes angeklagt. Wegen Angriffen auf seine getrennt lebende Ehefrau wird dem 55-Jährigen zudem versuchter Mord zur Last gelegt.

Dem Mann wird vorgeworfen, seinen fünf Jahre alten Sohn und seine zwei Jahre alte Tochter am Abend des 9. Mai in seiner Wohnung in der Dresdner Neustadt erwürgt zu haben. Kurz darauf soll er seine 26 Jahre alte Ehefrau im Treppenhaus mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen sowie mit Faustschlägen traktiert und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Als Passanten eingreifen wollten, ergriff der Mann laut Staatsanwaltschaft Dresden die Flucht. Er wurde später in der Nähe der Wohnung festgenommen.