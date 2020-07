Seine heutige Gestaltung erhielt das Zwinger-Areal in den 1920er-Jahren nach einem historischen Kupferstich, in reduzierter Form. Sechs Pavillons umrahmen den symmetrischen und mit vier Brunnenbecken versehenen Hof, verbunden durch mehrere Bogen- und eine Langgalerie. In einem von ihnen befindet sich ein Glockenspiel aus Meissener Porzellan.



Seit 1991 flossen Millionen in die Sanierung des Ensembles, das zwei Museen der Staatlichen Kunstsammlungen beherbergt. Bis Ende 2023 soll nach Angaben der Staatlichen Bauverwaltung nun der Innenhof erneuert werden, die Kosten liegen bei zehn Millionen Euro. Voruntersuchungen 2011/2012 und Recherchen ergaben, "dass es diesen Barockgarten gegeben haben muss", berichtete Olbrich. "Es gibt Nachweise über Pflanzungen und bei der Sanierung der Becken wurden vor Jahren ornamentale Bänder in 80 Zentimeter Tiefe gefunden." Er stieß zudem auf historische Pläne, "die man immer nur für nichtausgeführte Ideen gehalten hat, die aber doch umgesetzt wurden".