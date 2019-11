Die Dresdner Hilfsorganisation "Arche Nova" hat im Jahr 2019 bislang rund 680.000 Euro an Spenden erhalten. Am Donnerstag bedankten sich die Helfer bei den Unterstützern und zogen Bilanz. Laut Geschäftsführer Mathias Anderson ist die Organisation sehr gewachsen - innerhalb der vergangenen zehn Jahre um ein Vierfaches.

Das hänge damit zusammen, dass "Arche Nova" in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. In einigen Regionen wurden eine langjährige Präsenz aufgebaut. "Insgesamt haben wir hier in Dresden über 30 Leute sitzen. International haben wir noch mal zwischen 150 und 200 Mitarbeiter", so Anderson.