Die Lage für die Bevölkerung im Libanon wird sich weiter verschärfen, befürchten Beobachter. Bildrechte: dpa

Wie die Organisation am Mittwoch mitteilte, sind auch die Mitarbeiter von Partnern unversehrt. "Wir sind froh, dass unser Team im Libanon und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer lokalen Partnerorganisationen wohlauf sind - insbesondere weil drei von ihnen kurz vor der Explosion gestern den Flughafen in Beirut verlassen hatten", heißt es bei Facebook. "Sie haben auf ihrem Weg die Detonationswelle abbekommen. Zum Glück gab es aber nur einen leichten Schaden am Fahrzeug."



Arche Nova ist seit 2015 im Libanon im Einsatz. Die Mitarbeiter versorgen die Menschen der Region mit Trinkwasser und Sanitäranlagen. Die Dresdner Hilfsorganisation befürchetet eine Eskalation bei der Versorgung der Bevölkerung und Flüchtlinge und bittet um weitere Spenden.