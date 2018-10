Arche noVa aus Dresden will Tsunami-Opfern helfen

arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. Der Verein ist eine 1992 in Dresden gegründete international tätige Hilfsorganisation, die sich auf Wasser- und Sanitärversorgung sowie Hygieneaufklärung spezialisiert hat. Die Organisation arbeitet dabei mit einheimischen Partnerorganisationen und den betroffenen Menschen nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zusammen. Sie ist in Afrika, Asien und Europa aktiv. Dazu kommen unzählige Einsätze nach Unwetter-Katastrophen.



2017 konnte der Verein seine Spendeneinnahmen um 34 Prozent erhöhen, auf über eine Million Euro. Insgesamt war er im Jahr 2017 mit 25 Projekten in 15 Ländern aktiv und unterstützte 2,6 Millionen Menschen in Not.