Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos wurde die Polizei am Sonntagnachmittag auf die A4 bei Wilsdruff gerufen. Bei dem Unfall wurden sieben Menschen teils schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Laut Polizei Dresden war darunter auch ein Kind. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.