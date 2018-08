Roland Kaiser steht weiter zu seiner Pegida-Kritik

Am Freitagabend hat Schlagerstar Roland Kaiser mit dem ersten Konzert die 15. Kaisermania in Dresden eröffnet. Mehr als 12.000 Fans des 66-Jährigen tanzten und sangen in der Abendhitze am Elbufer. Das erste von vier Konzerten war seit langem ausverkauft. Am Samstagabend wird es die zweite Show geben. Weitere Konzerte sind für den 10. und 11. August geplant.

In einem Interview mit dem MDR bekräftigte Kaiser vor der 15. Kaisermania seine Kritik an der Pegida-Bewegung, die er in einer Rede im Januar 2015 geäußert hatte. Eine laute Minderheit habe damals das Bild einer Stadt gegen eine schweigende Mehrheit geprägt, so das SPD-Mitglied. Er habe es als seine Pflicht gesehen, sich dagegen zu erheben. Inzwischen habe sich das Bild von Dresden im In- und Ausland korrigiert, so Roland Kaiser. Das habe er in zahlreichen Gesprächen erfahren. "Die Leute haben verstanden, dass sich die schweigende Mehrheit erhebt und sagt, wir lassen uns das nicht gefallen." Er könne sich auch weiterhin mit Dresden identifizieren. "Ich habe der Stadt viel zu verdanken und bin mit ihr wegen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt ja auch verbandelt."