Winzerin Katrin Bräuer sowie die Azubis Hoangthien Nguyen und Hannes Maaß waren beim Ernteauftakt im Staatsweingut dabei. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die Winzer in Sachsen haben mit der Weinlese begonnen. Im Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul werden seit Dienstag Trauben geerntet. Weinbauleiter Till Neumeister sagte, zunächst würden Trauben der Rebsorte Solaris geerntet, die zunächst für Federweißer benötigt werden. Der frisch vergorene Traubenmost soll schon am Freitag zum Kammermusikabend "Philharmonic Flair" sowie zu den Tagen des offenen Weinguts am Wochenende den Gästen ausgeschenkt werden. Ein Teil des Solarismostes werde auch als Verschnittwein für Cuvées genutzt, hieß es.



Ab der kommenden Woche will das Staatsweingut laut Neumeister mit der Ernte erster Keltertrauben für sortenreine Weine des Jahrgangs 2019 beginnen. Zunächst würden früh reifender Goldriesling und Frühburgunder geerntet. Danach folgen unter anderen Trauben für Sekte, die eine höhere Säure benötigen.

Weinbauleiter Till Neumeister erklärt den Azubis Hoangthien Nguyen und Hannes Maaß, woran sie die Reife der Beeren erkennen können. Bildrechte: MDR/L. Müller

Wackerbarth hat in diesem Jahr die Traubenernte genau 15 Tage später begonnen als im Hitzejahr 2018. "Damit liegt der Weinbau in der Region wieder fast im langjährigen Durchschnitt", sagt Neumeister. Der Winzer sieht den Klimawandel aktuell noch gelassen. Lediglich Junganlagen und der Wackerbarth-Berg hinter dem Staatsweingut würden bewässert. Alte Rebstöcke mit ihren tiefen Pfahlwurzeln versorgten sich selbst mit Feuchtigkeit. Gezielte Boden- und Laubarbeit könne gestresste Reben auch in Hitzejahren mit wenige Niederschlag schonen. Man habe inzwischen Erfahrungen sammeln können. Zudem werde traditionell der Ertrag für hohe Qualitäten reduziert, also ein Teil der Trauben unreif abgeschnitten. Neumeister hält es für möglich, dass bisher eher aus dem Süden bekannte Rebsorten wie Syrah oder Merlot künftig auch auf sächsischen Steillagen stehen könnten. Dass bisher hier bekannte Sorten auf absehbare Zeit von sächsischen Weinbergen verschwinden, glaubt er indes nicht. Letztendlich entscheide jeder Betrieb selbst, welche Rebsorten er pflanzt.



Neue Reben bringen nach etwa drei Jahren wirtschaftlichen Ertrag und werden üblicherweise rund 30 Jahre genutzt, wobei einige Winzer auch auf viele ältere Reben schwören. Diese bringen zwar weniger Ertrag, deren Trauben eignen sich aber für strukturreiche Weine.

Auch Proschwitz startet Weinlese

Solaris wurde 1975 in Freiburg/Breisgau gezüchtet und wird von Wackerbarth für Federweißer und als Verschnittpartner in Cuvées verwendet. Bildrechte: MDR/L. Müller Wie der Weinjahrgang 2019 wird, das will Till Neumeister jetzt noch nicht sagen. "Die Voraussetzungen sind bisher aber gut. Die Trauben auf den Wackerbarth-Bergen sind gesund." Nichtsdestotrotz könnten immer noch Gewitter oder Dauerregen im Herbst den Winzern die Ernte verhageln, weiß der Weinbaufachmann. Bereits in den zurückliegenden Monaten gab es lokale Hagelschäden in Weinbergen bei Meißen und Pillnitz. Gravierende Ausfälle seien dem Weinbauverbandes bisher aber nicht bekannt, hieß es bereits im Juli auf Nachfrage.



Mit der Weinlese beginnt in dieser Woche auch Sachsens größtes Privatweingut Schloss Proschwitz. Unternehmenssprecherin Alexandra zur Lippe sagte der dpa, zuerst werde Frühburgunder in der Lage "Kloster Heilig Kreuz" in Meißen geerntet. Aus der auch als Pinot Madeleine bekannten Rebsorte stellt das Prädikatsweingut traditionell Sekte und sortenreinen Rotwein her.

Saale-Unstrut-Winzer fiebern Ernte entgegen