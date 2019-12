Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat in Dresden die Elbe gesperrt. Über das Informationssystem Elwis teilte die Behörde mit, dass an der Augustusbrücke Bauwerksteile aus Sandstein abgebrochen seien. Deshalb ist die rechte Durchfahrt flussaufwärts aktuell nicht nutzbar. Schiffe dürfen nur bis zur Liegestelle Ostragehege.



Die Augustusbrücke wird derzeit saniert. Die Stadt Dresden teilte mit, man prüfe die Angelegenheit aktuell und kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme an.