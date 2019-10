Im Dresdner Hauptbahnhof veranstaltet die Deutsche Bahn am 5. Oktober erstmals eine eigene Ausbildungsmesse. Von 10 bis 15 Uhr informieren am Sonnabend um die 30 regionale Arbeitgeber über ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf und neben der Schiene. Auch ein Blick hinter die Kulissen ist möglich: So fahren Züge im 30-Minuten-Takt direkt vom Hauptbahnhof in die Bahnwerkstatt in Dresden-Altstadt. Dort kann man den Mechanikern bei der Arbeit über die Schulter schauen.