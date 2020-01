Ausländerfeindliche Zwischenrufe in Dresdner Kabarett

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hat sich vom Vorfall in der Dresdner "Herkuleskeule" erschüttert gezeigt. Sie sprach am Sonntagnachmittag von einem "unvorstellbaren Angriff auf Menschen und die Freiheit von Kunst". Die Gesellschaft müsse "ein Umfeld und Umgang schaffen, der so etwas nicht zulässt und erlaubt". Meinungsfreiheit und die Freiheit von Kunst seien zentrale Elemente der Demokratie, die es zu verteidigen gilt, so Klepsch.