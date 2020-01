Mehrere Personen haben am Samstagabend eine Kabarett-Veranstaltung in Dresden mit ausländerfeindlichen Zwischenrufen gestört. Wie die Polizei mitteilte, kam es während der Aufführung "aus einer Zuschauergruppe von ca. 15 Personen zu ausländerfeindlichen sowie verachtenden Zwischenrufen". Die Veranstaltung in der Schlossstraße sei daraufhin unterbrochen worden.