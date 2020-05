Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden greift mit seiner neuen Ausstellung "Future Food. Essen für die Welt von morgen" eine der dringlichsten Fragen des 21. Jahrhunderts auf. Die ab Sonnabend zugängliche Schau gehe der Frage nach, wie angesichts der globalen Herausforderungen die Zukunft der Ernährung gestaltet werden kann, sagte Kuratorin Viktoria Krason am Freitag in Dresden. Es solle das Bewusstsein für eine globale Verantwortung geschärft werden. Essen sei sinnliches Erlebnis und Lebensnotwendigkeit, zugleich eine alltägliche Handlung mit unterschätzter gesellschaftlicher Sprengkraft, sagte Krason. Die Ausstellung stelle dabei die These in den Mittelpunkt, dass Essen auch ein politischer Akt sei. Ernährungssicherheit weltweit sei die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte.