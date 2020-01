Wie sieht der Wandel in den Bergbaufolgelandschaften der Lausitz aus? Dieser Frage sind seit 2001 Fotografen aus Italien, Frankreich, Deutschland oder Polen nachgegangen. Sie kamen auf Einladung der Internationalen Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land zu mehreren Workshops in die Lausitz. Dort waren sie zwischen Industriebauten und Tagebaulandschaften unterwegs, schauten sich unter anderem das Besucherbergwerk F60, das Kraftwerk Schwarze Pumpe und den aktiven Tagebau Welzow-Süd an.