Mehrere sächsische Museen widmen sich in Sonderausstellungen dem 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Im Dresdener Albertinum sind ab Dienstag zeitgenössische Arbeiten von Via Lewandowsky, Henrike Naumann und Mario Pfeifer zu sehen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mitteilten. Vertreter zweier unterschiedlich betroffener Generationen präsentieren verschiedene Annäherungen an die Ereignisse vom Herbst 1989. Die Schau trägt den Titel "Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich". Den Satz formulierte SED-Funktionär Günter Schabowski am 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz über die neue DDR-Reiseregelung, er führte zum Fall der Berliner Mauer. Von Pfeifer, 1981 in Dresden geboren, ist ein neunstündiges Video zu sehen, das auf Interviews Ostdeutscher zu ihren Erfahrungen vor, während und nach der Wende beruht.

Im Fokus einer Ausstellung im Chemnitzer Schloßbergmuseum unter dem Motto "Wendezeit" stehen Initiativen, die spätestens seit Ende der 1970er- Jahre tätig waren - meist konspirativ und unter dem Schutz der Kirchen. Es entstanden Arbeitskreise zu Fragen der Ökologie, Stadtplanung und Denkmalpflege, zur Demokratie und vor allem zu Friedensfragen.



Die Dresdner Ausstellung in Kooperation mit dem Kunstfonds präsentiert auch das Werk "Bildschaukel" mit den beiden Seiten "Gefrorene Glieder brechen leicht" und "Gruß" von dem 1963 in Dresden geborenen Lewandowsky. Während "Gefrorene Glieder brechen leicht" 1988 in Ostberlin entstand, wurde die zweite Seite mit dem "Gruß" 1989 in Westberlin gemalt, wo sich der Künstler zum Zeitpunkt des Mauerfalls aufhielt. Damit sei es historisch gesehen ein deutsch-deutsches Kunstwerk, so die Kunstsammlungen.



Die dritte Arbeit, ein Video mit Installation, stammt von der 1984 in Zwickau geborenen Henrike Naumann. Die Künstlerin inszeniert in ihrer Videoarbeit und Installation "Triangular Stories" aus dem Jahr 2012 Szenen von Jugendkultur der 1990er- Jahre in Ost und West, zwischen Terror und Amnesie. Das Publikum wird mittels zweier vermeintlicher, aber gestellter Homevideos in die Lebenswelt von Teenagern des Jahres 1992 eingeführt. Darin sieht man Jugendliche, wie sie sich im Osten ideologisch geprägte Vorbilder suchen ("Terror"), während man sich im Westen eher dem Vergessen durch Drogenrausch und Reisen hingibt ("Amnesia").