Zum 500. Todestag des italienischen Künstlers Raffael präsentieren die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) eine neue Ausstellung. Wie das Museum mitteilte, werden ab sofort in der Gemäldegalerie Alte Meister unter anderem sieben Wandteppiche des Meisters zu sehen sein, unter anderem mit Szenen aus dem Leben der Apostel Petrus und Paulus. Außerdem werden etwa 50 Gemälde, Kupferstiche, Skulpturen, Druckgrafiken und Zeichnungen von Raffael sowie anderen Kunstschaffenden gezeigt. Die Schau mit dem Motto "Raffael – Macht der Bilder" ist bis Ende August im Semperbau am Zwinger zu sehen, so das Museum.

Ein Revolutionär der Hochrenaissance

Wie der Galeriedirektor Stephan Koja erzählt, stand Raffael in direkter Konkurrenz mit anderen hochkarätigen Künstlern seiner Zeit, wie zum Beispiel Michelangelo. Raffael machte dabei vieles anders. Seine Kunstwerke bildeten wenige monumentale Figuren ab, die sich durch "sprechende Gesten" auszeichnen, statt zentrale Figuren mit dekorativen Elementen und erläuternden Details darzustellen. Das spiegele sich auch in der neuen Ausstellung wider, so Koja.

Man kann ihnen (den Figuren in seinen Kunstwerken) beim Sprechen und Agieren zusehen und visuell verstehen, welche Interaktion geschieht. Stephan Koja Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister