Kleine Schrift, viel Text, illegal: Normalerweise sind Spickzettel in Prüfungen tabu. Doch es gibt Ausnahmen. So dürfen die Studenten von Prof. Gerald Gerlach an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Dresden schon seit mehr als 20 Jahren Spicker verwenden. Erlaubt ist ein A4-Blatt, das beidseitig beschrieben werden darf und ohne Hilfsmittel lesbar sein muss.