Durchdachtes Konzept

Bildrechte: SKD/Estel/Klut Raffaels berühmte "Sixtinische Madonna" steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Eine Reise durch die europäische Kunstgeschichte, unterteilt nach geografischen Schulen und Epochen, ist das Konzept der Ausstellung. Meisterwerke wie Giorgiones "Schlummernde Venus", Rembrandts "Ganymed" oder Bellottos Dresdner Veduten werden als Schlüsselwerke eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Neu: Skulpturen zwischen den Gemälden

Neu ist zudem die Integration der Skulpturensammlung. Die bedeutende Dresdner Antikensammlung wechselt nach zehn Jahren im Schaudepot des Albertinum nun in den Semperbau. Sie findet ihr neues Zuhause in der Antikenhalle. Plastiken und Skulpturen aus Renaissance und Barock sind im Skulpturengang im ersten Obergeschoss neu installiert. Kleinbronzen, Büsten und Marmorwerke stehen im direkten Austausch zu ausgewählten Gemälden. Im Deutschen Pavillon im Erdgeschoss ist eine Auswahl an Mengs‘schen Abgüssen zu sehen. Bildrechte: SKD/David Brandt

Der renovierte Semperbau am Dresdner Zwinger ist das Zuhause von herausragenden Werken, die Besucher aus der ganzen Welt schätzen. Barbara Klepsch, Sächsische Kunstministerin

50 Millionen Euro für die Sanierung vom Freistaat

Insgesamt sind rund 700 Gemälde und 450 Skulpturen zu sehen. Im Zuge der Sanierung und Modernisierung des Baus wurden auch 45 Gemälde grundlegend restauriert, weitere 162 Gemälde in kleinerem Umfang. Für die Renovierung des Semperbaus stellte der Freistaat Sachsen rund 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Abwechslungsreiches Eröffnungswochenende

Die Wiedereröffnung wird mit einer ganzen Festwoche gefeiert. Anlässlich der Eröffnung setzt der Künstler Peter Baldinger mit seiner Installation "Then is now" Raffaels Engel als Neonskulptur auf das Dach des sanierten Semperbaus. Das ist ein Zeichen für die Verbindung von Gemälden und Skulpturen und weist auf die Bedeutung des Hauses als Heimat weltberühmter Kunstwerke hin. Die Installation ist bis Ende Juli 2020 in Dresden zu sehen und wandert anschließend in das Columbus Museum of Art (USA). Bildrechte: dpa

Freitag, 28. Februar: 20:30 Uhr - Nacht der Alten Meister:

"So geht sächsisch.“ präsentiert die kostenfreie Live-Übertragung des Konzerts von Woods of Birnam in den Zwinger.

22 bis 2 Uhr Abendöffnung im Semperbau am Zwinger, Eintritt kostenfrei.

Sonnabend, 29. Februar und Sonntag 1. März:

10 bis 18 Uhr freier Eintritt in den Semperbau am Zwinger. Der Einlass ist nur mit limitierten Zeitkarten möglich. Tickets sind an den Museumskassen der SKD, Restkarten an der Tageskasse erhältlich.

Das Wochenende wird durch ein vielseitiges Rahmenprogramm für Jung und Alt mit Live-Speaker in der Ausstellung, offener Werkstatt mit Künstlern, Familienführungen, Expertengesprächen und weiterer Musik abgerundet.