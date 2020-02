Dynamo Dresden hat den ersehnten ersten Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga nach 333 Tagen bejubelt. Der Tabellenletzte drehte am Freitag beim 2:1 (0:0) das Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg. Patrick Schmidt ( in der 70. Minute ) und der Winter-Neuzugang Simon Makienok ( in der 77. Minute) verursachten das für viele Fans fast schon vergessene Gefühl eines Auswärtsdreiers.