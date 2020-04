Bei der Stadtratssitzung am Donnerstag in Dresden hat es nach Aussage der Piraten eine Auszählpanne gegeben. Der Stadtrat der Piratenpartei, Martin Schulte-Wissermann, sagte, ein von ihm gestellter Ergänzungsantrag zu einer Verbesserung der Situation für die Außengastronomie in Corona-Zeiten sei offiziell abgelehnt worden. Dabei habe es eine Mehrheit für den Antrag gegeben. Die Piraten berufen sich auf ein Video, das die Auszählung zeigen soll.