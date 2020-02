Ein Auto hat am Mittwochmorgen auf der Radeberger Landstraße bei Dresden Feuer gefangen. Nach Informationen eines MDR-Reporters brach der Brand während der Fahrt aus. Die Fahrerin konnte sich unverletzt aus dem Auto retten. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Kombi komplett in Flammen. Während der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.