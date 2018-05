In den Nacht zum Mittwoch sind im Dresdener Norden drei Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Polizeidirektion mitteilte, brannte gegen 0:15 Uhr zunächst ein Kleinwagen am Heideweg/Auf dem Sand. Gegen 0:40 Uhr schlugen an der Straße "Beim Gräbchen" Flammen aus einer Limousine. Noch während der Löscharbeiten wurde gegen 0:55 Uhr am Valeria-Kratina-Weg das dritte brennende Auto gemeldet. Das Feuer hatte dort bereits einen Zaun und einen Baum erfasst und drohte auf ein Einfamilienhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern. Mit Wasser und Schaum wurde das Auto gelöscht, brannte jedoch vollständig aus. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.