Autobahn 4 nach schwerem Unfall bei Dresden dicht

Montagmorgen ist es auf der A4 bei Dresden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall eine Person getötet und vier Menschen verletzt, einer davon schwer. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, dass gegen 7 Uhr ein Lastwagen, ein Bus und ein Kleintransporter an der Anschlussstelle Hellerau zusammengestoßen sind.

Laut Dresdner Feuerwehr wurde bei dem Unfall die rechte Seite des Kleintransporters komplett zerstört und der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde auch schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Reisebus fuhr auf den Kleintransporter auf und wurde im Frontbereich beschädigt. In dem vollbesetzten Reisebus wurden drei Reisende leicht verletzt.