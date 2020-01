Am Sonntagabend hat gegen halb 11 Uhr auf der Autobahn 4 an der Anschlussstelle Dresden-Hellerau ein betrunkener Fahrer eine Unfall verursacht. Nach MDR-Reporterinformationen verfehlte der Fahrer eines Tranporters die Autobahnausfahrt. Er fuhr erst in einen Straßengraben, dann über eine Wiese einen Hügel hinauf und prallte gegen einen Baum.