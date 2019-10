Autofahrer auf der A4 im Großraum Dresden haben am Sonnabend wegen mehrerer Baustellen Geduld beweisen müssen. Zwischen Dresden-Altstadt und Dresden-Hellerau staute sich am Nachmittag der Verkehr auf sechs Kilometern Länge. Autofahrer brauchten teilweise mehr als eine Stunde für diesen Abschnitt. Ebenfalls aus Richtung Frankfurt/Main in Fahrtrichtung Dresden war auf Höhe Dresden-Wilder Mann der rechte Fahrstreifen blockiert.