Auf der A4 in Dresden hat es am Sonntag kurz nach halb zwölf zwei Unfälle gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sie sich zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und dem Flughafen in Richtung Chemnitz. In einem Fall waren vier und in dem anderen Fall zwei Fahrzeuge beteiligt. Laut Polizei gibt es drei leicht Verletzte. Die Autobahn war zunächst voll gesperrt, später waren noch zwei Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr staute sich mehrere Stunden bis zu sieben Kilometer bis Hermsdorf. Dadurch kames zu einem Rückstau auf die A13.