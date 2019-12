Bei einem Spurwechsel auf der Autobahn 4 ist am Freitagabend ein Lkw mit einem Pkw an der Abfahrt Dresden-Hellerau zusammengestoßen. Das hatte zur Folge, dass sich der Pkw drehte und gegen einen zweiten Lkw stieß. Zwei Insassen des Kleinwagens wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall war der Diesel-Tank eines Lkw aufgerissen worden. Die Feuerwehr musste den ausgelaufenen Treibstoff beseitigen und die Unfallstelle beräumen. Deshalb blieb die Autobahn am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt.