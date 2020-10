In Dresden haben in der Nacht zum Donnerstag drei Kleintransporter gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten die Fahrzeuge des Wohnungskonzerns Vonovia an der Schweriner Straße geparkt. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand eine halbe Stunde nach Mitternacht schnell löschen. Weitere auf dem Parkplatz stehende Autos wurden nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.