Ein unbekannter Mann soll in Dresden-Leutewitz versucht haben, Kinder in sein Fahrzeug zu locken. Bislang seien zwei Fälle bekanntgeworden, teilte die Polizei mit. Polizeisprecher Marco Laske sagte MDR SACHSEN, die Polizeikontrollen in Leutewitz würden verstärkt.



Den Ermittlungen zufolge ist ein Neunjähriger auf der Warthaer Straße von einem Autofahrer angesprochen worden. Der Mann habe dem Kind Süßigkeiten angeboten und habe es aufgefordert, in das Fahrzeug zu steigen. Der Junge sei davongelaufen.