Nach dem Tod eines Sechsjährigen infolge eines mutmaßlichen illegalen Autorennens in Dresden sind bei der Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. "Alle werden aufgenommen und geprüft", sagte ein Polizeisprecher am Montag ohne Details zu Zahlen und Inhalt zu nennen.

Der Junge war am Samstagabend auf der Budapester Straße in Dresden von einem Auto angefahren worden, als er die Straße überquerte. Er starb wenig später im Krankenhaus. Beschuldigt werden zwei Autofahrer im Alter von 31 und 23 Jahren, die sich ein illegales Straßenrennen geliefert haben sollen.

Polizeibeamte nahmen den Älteren am Sonntagnachmittag fest. Er befindet sich den Angaben zufolge in Gewahrsam und sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei will sich im Laufe des Tages mit weiteren Details äußern.