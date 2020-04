In Dresden sind mehrere Autos am Mittwochmorgen bei einem Brand beschädigt worden. Vermutlich habe ein Unbekannter einen Wagen im Stadtteil Gorbitz absichtlich angezündet, sagte ein Polizeisprecher.



Zwei in der Nähe geparkte Autos wurden durch die Hitze der Flammen beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.