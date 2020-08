In der Nacht zum Sonntag haben in Dresden-Cossebaude drei Autos gebrannt. Nach zwei Uhr morgens brannte zuerst in der Dresdner Straße eine Mercedes E-Klasse - unmittelbar neben dem Gerätehaus der Cossebauder Ortsfeuerwehr. Danach wurden die Feuerwehrleute in die Heinrich-Mann-Straße gerufen, wo ein Volkswagen brannte. Nachdem dieser Brand gelöscht war, brannte ein Ford-Van lichterloh am Straßenrand in der August-Bebel-Straße.